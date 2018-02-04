В воскресенье, 4 февраля, Михаил Саакашвили после целого месяца перерыва вывел людей на марш за импичмент Порошенко.

Решение возобновить акции протеста Михо озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту.

Маршрут был заявлен традицонный - от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан. Но на Крещатике как раз сегодня проходила акция "АвтоЕвросилы" - организации, представляющей интересы владельцев машин на литовских номерах. А бульвар Шевченко уже перегородили автобусы Нацгвардии.

Одновременно на Майдане, где собирались выступать митингующие, незадолго до этого поставили металлоконструкции, которые блокировали вече. И его пришлось перенести на Европейскую площадь. Как и поменять маршрут самого марша.

"Страна" провела онлайн-репортаж из центра Киева.

Главное

Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане. В этот же день пройдут и другие вече в городах Украины





На вече пригласили Петра Порошенко - чтобы он там объявил о своей отставке.





Михо озвучил ультиматум президенту: если он самостоятельно уйдет сейчас, "народ его простит". В противном случае Саакашвили пригрозил "народным гневом". Сегодня автоколонна активистов повезет это обращение домой к Порошенко.





18 февраля МихоМайдан назовет фамилии членов "альтернативного правительства" Украины.





Михо собирается создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор". "Миротворец" для нардепов.





Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны МихоМайдана - Силы обороны Украины. Они будут состоять из ветеранов АТО и должны будут охранять безопасность акций протеста. А в случае попытки бегства Порошенко и олигархов из Украины - блокировать их выезд, "чтобы не вышло, как с Януковичем".

Автоколонна МихоМайдана едет к Порошенко в Козин

Как проходило вече на Европейской площади

14:44 Ведущий говорит, что сейчас автоколонна МихоМайдана повезет обращение Михо к дому Порошенко. Вече закончено.

14:42 "Если Порошенко придет 18 февраля - молодец. Но мы же знаем, что он не придет".

14:39 Михо обратился к Порошенко. "Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят его в покое. Но хочу предупредить: если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет. В Россию он не сможет бежать, а на Западе его не примут".

14:38 Михо говорит, что сделает на сайте "Руха новых сил" свой аналог "Миротворца" - опубликуют адреса депутатов, которые должны проголосовать за отставку Порошенко. И потом будут к ним ездить домой.

14:35 До 18 февраля Михо обещает представить альтернативное правительство и кандидатов в президенты.

14:31 Обращается к работникам заводов Порошенко и Ахметова. "Вместе уберем олигархов и повысим вам зарплату!". "Когда мы заберем у них предприятия, ваши зарплаты вырастут в разы."

После этого он обратился к студентам и пенсионерам. Говорит, что сам получил образование мирового класса в Киеве, а Гройсман не закончил и средней школы.

14:29 "Порошенко создает частные армии и хочет перенести войну на улицы Украины".

14:28 Саакашвили вышел после Деревянко и рассказал о тактике дальнейших действий. "Они слабы как никогда. Не дай бог они щас от вас улизнут".

14:24 "Наше главное требование - отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", - зачитал Деревянко.

14:21 Нардеп Деревянко читает резолюцию вече. "Петр Мальдивский и Петр Сейшельский являют степень разложения украинской власти". Говорит, что Порошенко нужно было отправить под следствие еще после Иловайска и Дебальцево. А особенно после Панамских офшоров.

14:19 "В Украине есть древняя традиция: когда гетман был вороватым и трусливым, собирался Майдан, и его снимали. И мы собираемся это сделать мирно и красиво".

14:18 "В период войны нам нужен главнокомандующий с железными частями тела, а мы получили барыгу с железными памперсами", - это Михо о конструкциях, установленных на Майдане.

14:14 Зачитывает списки погибших атошников за январь. "Пока украинцы гибли, главнокомандующий отсиживался на Мальдивах по поддельному паспорту. Плевал он на каждого из вас!".

14:13 У микрофона Михо.

14:11 Говорит, что Силы обороны Украины, о которых говорит Соболев, будут следить, чтобы олигархи не успели сбежать из Украины, контролируя аэропорты и вокзалы.

14:09 Вышел Семенченко. "Никакой гражданской войны не будет. Нет двух противоборствующих сторон". Обещает во время импичмента Порошенко обеспечить охрану Верховной Рады руками ветеранов АТО.

14:07 "Необходимо создавать Силы обороны Украины. Наши мирные марши должны быть вооружены силой. Чтобы все было спокойно".

14:00 У микрофона Егор Соболев. "Порошенко хуже Януковича. Янукович не надевал вышиванку". "Порошенко как Путин - хочет в Украине гражданской войны". Говорит, уже сегодня начнут подбирать членов нового правительства и Верховной Рады.

13:59 Выступает активистка, которую накануне обыскивала СБУ. Говорит, что у ее родителей отобрали в ходе обыска деньги, которые те копили всю жизнь.

13:55 Хмара озвучил три требования: отставка Порошенко, отмена закона об особом статусе Донбасса и снижение втрое цен на коммунальные услуги.

13:54 По словам Хмары, Парубий не заменит Порошенко - его снимут сразу после отставки Порошенко. "На следующий день".

13:51 Хмара говорит, что Украина руками Порошенко вот-вот выполнит Минские договоренности - "план Путина". "Нам пытаются навязать миротворцев. Это значит потерять оккупированные территории и отдать их России".

13:50 "Если мы позволим дотянуть Порошенко до выборов, то забудьте о выборах".

13:44 Начинают вече с гимна Украины. Выступает диссидент Степан Хмара. Требует устранения от власти Порошенко.

13:41 Пока подтягиваются остальные участники марша, играет "Червона калина" - марш сечевых стрельцов.

13:37 Политолог Михаил Чаплыга в Facebook: "Если власть стала заси@ть Майдан сооружениями инженерными, а по улицам бродит ментовская титушня "в законе", а акции протеста совпадают с митингами маргиналов - значит, до конца власти осталось от полугода до года".

13:35 Митинг на Европейской скоро начнется. "Мы постараемся вас сегодня не морозить. Будем очень лаконичными".

13:26 Двигаются по Крещатику к Европейской площади.

13:20 Тем временем на Майдане. По данным нардепа Деревянко, полиция полностью перекрыла доступ к Майдану. Защищают металлические конструкции.

13:12 Колонна спускается по Михайловской улице на Майдан.

13:08 Михо задержался и постоял на площади "своего" имени.

13:02 Колонна идет через Михайловскую площадь.

12:58 Порохобот Мирослав Олешко подошел к колонне и начал кричать "Слава Украине!". Ему ответили традиционным "Героям слава!". "Хорошо отрабатываем!", - прокричал в ответ Олешко.

12:51 В колонне виден флаг США. Говорят, приехал какой-то американский гражданин, сочувствующий Михо.

12:49 Народное море течет по Владимирской.

12:48 Все улицы, перпендикулярные Владимирской до самого СБУ перекрыты.

12:45 "Импичмент вместо революции", - гласит один из основных призывов митинга, который выставили щитом в начале колонны.

12:43 Новые плакаты МихоМайдана. "Пока украинцы воюют, президент гуляет на Мальдивах?! Дезертира Порошенко в тюрьму!"

12:40 Вся Владимирская улица заполнена людьми.

12:39 В колонне едут машины и сигналят в поддержку Михо.

12:36 Кордон полиции стоит на пересечении Владимирской и Хмельницкого.

12:35 Нардеп Егор Соболев привел на митинг сына.

12:32 Марш двинулся. Скандируют "Чемодан - вокзал - Мальдивы".

12:27 Михо пришел на митинг.

12:23 Листовки, которые раздают ни митинге.

12:20 Снова озвучили маршрут: идут по Владимирской до Михайловской площади, оттуда идут направо и вниз до Майдана.

12:12 "Майдан заставили йолками Порошенко". На митинге у памятника Шевченко рассказали, как власть пытается помешать митингу.

12:09 Тем временем по бульвару Шевченко на соединение с митингом подымается отряд Семенченко. Его спокойно пропускают через кордон из автобусов Нацгвардии.

12:06 Маршрут изменен - вече состоится не на Майдане, как обычно, а на Европейской площади. На Майдане вчера вечером установили конструкции, которые Давид Сакварелидзе назва "железными памперсами Порошенко".

12:03 Некоторые пришли на марш с детьми.

12:01 В парке Шевченко уже сотни людей, ждут команды на выдвижение.

11:59 По Крещатику тем временем, под гудение клаксонов "евробляхеров", марширует отряд Семенченко.

11:52 Учитывая, что основные дороги по маршруту Михо не свободны, решили идти другим путем.

"Друзья. Мы решили идти скорее всего по Владимирской. Спускаться на Майдан будем по Михайловской. Это для тех, кто опоздает и захочет присоединиться по ходу пьесы", - написала активистка Лиза Богуцкая.

11:48 Ситуация в парке Шевченко сейчас.