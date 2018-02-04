Рано утром, 4 февраля, Ужгороде, в здание закарпатского союза венгров, бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает "112 Украина".

Пока что известно, что инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно, благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло. Других повреждений нет.

Уголовное дело по факту может быть открыто уже сегодня, но правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

Здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

Как сообщала "Страна", ранее на Закарпатье погибла сестра лидера Партии венгров. Полиция проверяет версию об убийстве.

Ранее в расследовании "Страна" мы рассказывали, к чему приведет Закарпатье языковой скандал.