В США арестован мужчина, который собирался похитить Лану Дель Рей
Полиция штата Флорида арестовала вооруженного мужчину, который планировал похитить известную певицу Лану Дель Рей.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Он был задержан возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт. При нем были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож.
43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.
Оказалось, что до задержания он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в соцсетях. В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.
Фото: google.com.ua
Напомним, что Леди Гага отложила 10 концертов из-за болезни.
Как сообщала "Страна", ранее американская певица Лана Дель Рей, известная своим меланхоличным стилем, выпустила новый клип на композицию Lust For Life, которая она записала совместно с канадским музыкантом The Weeknd.