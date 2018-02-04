Полиция штата Флорида арестовала вооруженного мужчину, который планировал похитить известную певицу Лану Дель Рей.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Он был задержан возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт. При нем были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож.

43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.

Оказалось, что до задержания он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в соцсетях. В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.

Фото: google.com.ua

Напомним, что Леди Гага отложила 10 концертов из-за болезни.

Как сообщала "Страна", ранее американская певица Лана Дель Рей, известная своим меланхоличным стилем, выпустила новый клип на композицию Lust For Life, которая она записала совместно с канадским музыкантом The Weeknd.