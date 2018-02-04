Археологи обнаружили на плато Гиза в Египте уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетское министерство по вопросам древностей.

Согласно сообщению, гробница, найденная около Каира, располагалась рядом с некрополем, известным как место погребения Древнего царства.

Ученые предполагают, что она принадлежала жрице Хетпет, которая была близка к правлению пятой династии фараонов.

В частности, на гробнице, сделанной из глиняных кирпичей, изображены сцены охоты и рыбалки. Кроме того, на фресках имеются и две обезьяны. Первая собирает фрукты, а вторая танцует.

Археологи не исключают, что в данной местности могут быть и другие гробницы.

Фото: news.sky.com

Как сообщала "Страна", ранее в Египте нашли еще один вид древних титанозавров.

Мы писали, что в Египте нашли уникальный метеорит с соединениями, которых нет в Солнечной системе.