Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США за фильм "Форма воды". Церемония награждения прошла в Беверли-Хиллз в ночь воскресенье.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Дель Торо был номинирован на премию гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Грета Гервиг ("Леди Бёрд"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Джордан Пил ("Прочь").

За "Форму воды" дель Торо уже получил не одну награду. Он был, в частности, удостоен "Золотого глобуса" как лучший режиссер и премии Гильдии кинокритиков США. Картина также претендует на премию "Оскар" в самой престижной категории "лучший фильм".

Также фильм удостоен "Золотого льва" на Венецианском фестивале.

Фэнтезийная мелодрама "Форма воды" рассказывает историю любви между немой девушкой, которая работает уборщицей, и существом-амфибией. Сказочная притча о любви воспроизводит параноидальные настроения "холодной войны" в Америке 1960-х годов.

Премия Гильдии кинорежиссеров США является очень престижной и часто означает, что кинокартина получит высокую оценку и на церемонии "Оскар", которая вскоре пройдет в США.

Как сообщала "Страна", Мерил Стрип стала рекордсменкой "Оскара". У нее 21 номинация на премию.