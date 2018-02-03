Во Львовской области из-за непогоды перевернулся автобус с футбольной командой.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел между селами Дидилов и Банюны Каменка-Бугского района. В автобусе находилась любительская футбольная команда "Малинск" из Ровенской области - 20 человек и водитель. Никто не пострадал.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как добавили в полиции, ДТП произошло на опасном повороте между селами, передает ZAXID.NET.

"Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасную скорость, в результате чего на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет", - пояснили в полиции.

Напомним, что вечером 3 февраля на границе Львовской и Закарпатской областей из-за снегопада на трассе Кев-Чоп образовались длинные очереди машин.

Как сообщала "Страна", в Днепре маршрутка с людьми перевернулась в ДТП из-за неработающего светофора.