Из-за обильного снегопада в Закарпатской области, который привел к заторам на трассе Киев-Чоп, спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в регионе.

В высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение крупногабаритного автотранспорта. Помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы.

"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах. В основном это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", - говорится в сообщении.

Также уже обесточены 19 населенных пунктов региона. Это 14 населенных пунктов обесточенных полностью (Межгорский район - 6., Воловецкий район - 8) и 5 частично обесточенных (пгт Межгорье и Хустский район - 4).

По данным ведомства, сейчас для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника ГосЧС.

Всего от Управления ГСЧС в Закарпатской области привлечены 7 единиц техники и 19 спасателей.

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