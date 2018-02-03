В субботу, 3 февраля, на Осокорках в Киеве группа молодых людей при поддержке около 30 членов "Национальной дружины" попытались снести забор на строительстве электростанции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала. По его словам, свалить ограду помещала полиция.

"Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару "активистов" успели снести секцию забора. Валили люди в "штатском". А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию", - написал журналист.

Он добавил, что один из полицейских рассказал, что после этого они едут на другой вызов, тоже связанный с дружинниками.

Фото: facebook.com/bochkala

Напомним, что 4 февраля в Киеве пройдет митинг против Нацдружин, которые ранее прошли маршем по Крещатику. Участники акции собираются пройти символическим шествием по Подолу. Они соберутся у памятника Петру Сагайдачному в 14.00 и пройдут к Почтовой площади, где у Речного Вокзала состоится заключительная акция.

Как сообщала "Страна", 20 января в Киеве радикалы разнесли стройплощадку и избили охранников, сняв их унижение на камеру.