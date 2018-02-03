Пилот сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 оказался уроженцем Крыма. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник в Минобороны.

Погибший родился в Симферополе. По данным издания, Роман Филиппов ранее служил в украинской армии.

Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала фотографию документа, который нашли в кармане у погибшего пилота Су-25. Это был рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филиппова за выполнение боевых задач в Сирии. Документ составлен от имени командира "смешанного авиационного полка особого назначения" подполковника С. Аксенова.

Фото: t.me/CITeam/1738

В Conflict Intelligence Team также сообщили, что самолет, который был сбит, базировался в Крыму на аэродроме Бельбек.

Фото: twitter.com/citeam_ru

Как сообщала "Страна", российский штурмовик Су-25 сбили 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. По информации Минобороны, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В Минобороны России подтвердили гибель пилота Су-25, сбитого в Сирии.