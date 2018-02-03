Президенту Бразилии Мишелу Темеру пришлось доказывать, что он не умер, после того, как пенсионное ведомство страны задержало ему выплаты за ноябрь и декабрь прошлого года.

Об этом сообщает DW.

Пенсию задержали, поскольку 77-летний Тэмер не предстал перед представителями ведомства и не предоставил доказательства, что он до сих пор жив. Такую процедуру каждый год должны проходить все пенсионеры в Бразилии.

"В моем случае, это очевидно. Я имею в виду, что по телевизору вы можете видеть, что я остаюсь живым", - посмеялся Темер.

Также он поблагодарил пенсионное ведомство за равноценное отношение ко всем пенсионерам, включая президента.

Фото: google.com.ua

Напомним, что бразильская полиция собирается допросить президента Мишела Темера в рамках антикоррупционного расследования. Темера подозревают в том, что он брал взятки от логистической компании Rodrimar SA, чтобы обеспечить ей лучшие условия.

Как сообщала "Страна", суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.