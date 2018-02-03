Президенту Бразилии пришлось доказывать, что он еще жив, чтобы получить пенсию
Президенту Бразилии Мишелу Темеру пришлось доказывать, что он не умер, после того, как пенсионное ведомство страны задержало ему выплаты за ноябрь и декабрь прошлого года.
Об этом сообщает DW.
Пенсию задержали, поскольку 77-летний Тэмер не предстал перед представителями ведомства и не предоставил доказательства, что он до сих пор жив. Такую процедуру каждый год должны проходить все пенсионеры в Бразилии.
"В моем случае, это очевидно. Я имею в виду, что по телевизору вы можете видеть, что я остаюсь живым", - посмеялся Темер.
Также он поблагодарил пенсионное ведомство за равноценное отношение ко всем пенсионерам, включая президента.
Фото: google.com.ua
Напомним, что бразильская полиция собирается допросить президента Мишела Темера в рамках антикоррупционного расследования. Темера подозревают в том, что он брал взятки от логистической компании Rodrimar SA, чтобы обеспечить ей лучшие условия.
Как сообщала "Страна", суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.