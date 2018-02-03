В Венеции высохла вода в малых каналах, из-за чего по ним пока невозможно передвигаться на лодках.

Об этом сообщает Express.

Гости Венеции шокированы низким уровнем воды в каналах. А гондольеры на время вынуждены остаться без работы.

Вода в каналах опустилась на 60 см ниже нормы. Причина обмеления каналов - низкие приливы, отсутствии дождей и ветра.

Аналогичная ситуация, когда каналы остаются без воды, наблюдается уже второй год подряд. При этом несколько раз в год Венеция страдает от сильного наводнения.

Как сообщала "Страна", проблему пробуют устранить посредством применения искусственного притока воды, но пока ее недостаточно для того, чтобы наполнить каналы.

Напомним также, что пока Венеция борется с обмелением каналов, в Париже и Аргентине объявили эвакуацию из-за сильного наводнения.