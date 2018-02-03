Председатель постоянного комитета Совета министров Польши Яцек Сасин заявил, что правительство в стране открыто для разговора с Израилем и США относительно закона об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам Сасина, сложившаяся ситуация для Польши не является полезной и власти это не игнорируют.

"Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", – сказал Сасин.

После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти и передан президенту Дуде, который решит, подписывать ли его.

Ранее польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Закон вводит уголовную ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщала "Страна", Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть закон. А Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти.