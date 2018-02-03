В субботу, 3 февраля, в Киеве задержали подозреваемого в убийстве женщины, обнаженное тело которой было найдено в одном из подъездов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Обнаженную потерпевшую со следами удушения обнаружили в подъезде дома на улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева. Вызов в полицию поступил сегодня в 15:38 от врачей.

Полиция задержала подозреваемого, которым оказался местный житель в состоянии опьянения. Он жил неподалеку от места преступления.



Если экспертиза подтвердит факт изнасилования убитой, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что в Киеве на Троещине мужчина пытался задушить девушку в лифте, а потом разрыдался.

Как сообщала "Страна", в полиции сообщили подробности гибели под Киевом женщины, которая выпала из окна.