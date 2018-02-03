Вечером 3 февраля на границе Львовской и Закарпатской областей из-за снегопада на трассе Кев-Чоп образовались длинные очереди машин.

Об это сообщает Mukachevo.net.

Депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, который направляется из Львова в Ужгород, сообщил по телефону, что застрял в пробке в районе курорта Плайя между селами Орява и Тухолька.

По его словам, полиции на месте нет. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, сама застряла вместе с другими автомобилями в пробках.

Напомним, что завтра в Киеве обещают дождь и сильный ветер.

Как сообщала "Страна", синоптики передавали, что 3 февраля в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах - очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 /с.