Ума Турман рассказала, как Вайнштейн набросился на нее в отеле
Голливудская актриса Ума Турман решила рассказать подробности домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее только намекнула.
Об этом сообщает The New York Times.
По словам Турман, она знала Вайнштейна давно, поэтому не обращала внимание на предупреждающие знаки.
Она вспомнила их встречу в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво".
Они спорили о сценарии в тот момент, когда продюсер неожиданно распахнул халат. Актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.
Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.
"Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", - сказала Турман.
Фото: ithurman/Instagram
После этого она пригрозила продюсеру рассказать о поступке. Вайнштейн на это ответил, что уничтожит ее карьеру.
Представитель продюсера подтвердил изданию, что в Англии между Вайнштейном и Турман произошел инцидент. Он объяснил это тем, что неправильно понял ее сигналы в Париже. В сообщении отмечается, что Вайнштейн немедленно извинился.
Напомним, ранее Турман поздравила всех в инстаграме с Днем благодарения, кроме Вайнштейна. Она написала: "рада, что это идет медленно - ты не заслуживаешь пули". Актриса также использовала хэштег #metoo, под которым публикуют рассказы о сексуальных домогательствах.
Как сообщала "Страна", Вайнштейна в домогательствах обвинили более 40 женщин, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Кару Делевинь, Софи Дикс, Кейт Бекинсейл, Розанну Аркетт, Энджи Эверхарт и Лизетт Энтони. После этого основанная Вайнштейном компания Weinstein Co уволила его. Его также исключили из американской гильдии продюсеров.