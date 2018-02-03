Голливудская актриса Ума Турман решила рассказать подробности домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее только намекнула.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Турман, она знала Вайнштейна давно, поэтому не обращала внимание на предупреждающие знаки.

Она вспомнила их встречу в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво".

Они спорили о сценарии в тот момент, когда продюсер неожиданно распахнул халат. Актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.

Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.

"Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", - сказала Турман.

Фото: ithurman/Instagram

После этого она пригрозила продюсеру рассказать о поступке. Вайнштейн на это ответил, что уничтожит ее карьеру.

Представитель продюсера подтвердил изданию, что в Англии между Вайнштейном и Турман произошел инцидент. Он объяснил это тем, что неправильно понял ее сигналы в Париже. В сообщении отмечается, что Вайнштейн немедленно извинился.

Напомним, ранее Турман поздравила всех в инстаграме с Днем благодарения, кроме Вайнштейна. Она написала: "рада, что это идет медленно - ты не заслуживаешь пули". Актриса также использовала хэштег #metoo, под которым публикуют рассказы о сексуальных домогательствах.

Как сообщала "Страна", Вайнштейна в домогательствах обвинили более 40 женщин, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Кару Делевинь, Софи Дикс, Кейт Бекинсейл, Розанну Аркетт, Энджи Эверхарт и Лизетт Энтони. После этого основанная Вайнштейном компания Weinstein Co уволила его. Его также исключили из американской гильдии продюсеров.