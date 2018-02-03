Во львовской больнице умер 54-летний велосипедист, который ударился головой о неправильно установлен бигборд. Об этом сообщает Zaxid.net.

Рекламный щит был установлен на ул. Княгини Ольги, рекламная панель располагалась слишком низко.

Велосипедист Игорь Фесенко получил травму в конце декабря 2017. Как сообщил друг погибшего Дмитрий Гнатюк, поскольку велосипедист был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.

Рекламный щит был установлен на такой высоте, что даже пешеходы могли получить травмы головы Фото: zaxid.net

По словам родных погибшего, Игорь Фесенко получил повреждения нескольких позвонков, однако постепенно шел на поправку и начинал двигаться. Впрочем, после проведенной операции он скончался.

Прощание с Игорем Фесенко состоялось в часовне на ул. Каховской. Похоронят его 4 февраля. Известно, что у мужчины остались жена и дочь.

Отметим, что трагедия произошла 29 декабря. Через несколько дней после этого случая рекламный щит по требованию активистов "Удобного города" отодвинули в сторону, а затем его совсем убрали. При этом первое обращение активистов "Удобного города" датировано еще 8 декабря, то есть за три недели до инцидента с велосипедистом.

По состоянию на 3 февраля с места ДТП унесли низко установленный билборд (фото Ирины Ревуновои)

Как сообщала "Страна", ранее в Николаеве провели флешмоб с бигбордами против местных мажоров.

Также "Страна" писала, что пенсионер на велосипеде погиб под колесами грузовика недалеко от Волновахи.