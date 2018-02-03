В Пакистане смертник взорвал военных, которые играли в волейбол
Возле военной базы на севере Пакистана прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 солдат и еще 13 человек получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Взрыв осуществил террорист-смертник. Атака произошла в спортивной зоне военного подразделения, когда солдаты вечером играли в волейбол. При этом за игрой военных наблюдали мирные жители, поэтому в районе взрыва собралось много людей, поэтому не исключено, что количество погибших может увеличиться.
По данным местных СМИ, за терактом может стоять пакистанский Талибано.
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Напомним, что Трамп жестко раскритиковал Пакистан, которому США помогли на $33 миллиарда.
Как сообщала "Страна", после заявления Трампа МИД Пакистана вызвало посла США.