Американская певица Lady Gaga сообщила о прекращении своего европейского тура из-за обострения хронической фибромиалгии. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Звезда страдает от сильной боли и физически не может больше выступать.

10 ее концертов в Лондоне, Манчестере, Цюрихе, Кельне, Стокгольме, Копенгагене, Париже, Риме и Рио-де-Жанейро, отменен.

"Я обещаю, что вернусь в ваш город, но сейчас я должна поставить на первое место себя и свое самочувствие", - пояснила певица, признавшись, что она расстроена и подавлена.

Фото: instagram.com/ladygaga/

Как пишет People, фибромиалгией в мире страдает около 5 млн. взрослых. Болезнь еще не изучена, она вызывает боль в мышцах и суставах, головную боль, чувство усталости, бессонницу.

Как известно, из-за этой болезни Lady Gaga уже не впервые отменяет или переносит свои выступления. В прошлом году артистка лежала в больнице.

Как сообщала "Страна", певица выпустила новый альбом с песнями в стиле "Американской истории ужасов".