В США выдвинули официальное обвинение жителю штата Аризона, который продал бронебойные патроны стрелку из Лас-Вегаса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным, прокуроров, Дуглас Хейґ изготовил для Стивена Пэддока бронебойные патроны. Хейга обвинили в преступном сговоре с целью производства и продажи боеприпасов без лицензии. Его отпустили под залог. Слушание по делу назначено на 15 февраля.

Продавец боеприпасов заявил, что не считает себя ответственным за то, что произошло.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 октября 2017 года на музыкальном фестивале, проходившем в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Пэддок стрелял из своего номера в отеле на 32 этаже и покончил с собой, когда к нему приблизилась полиция

В результате стрельбы погибли 59 человек, более 500 были ранены. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в Соединенных Штатах Америки.

Ранее стало известно, как стрелок из Лас-Вегаса пронес в номер арсенал оружия. Он смог оборудовать в своем номере огневую позицию, потому что пользовался служебным лифтом.

Как сообщала "Страна", стрелок из Лас-Вегаса собирался убивать в сентябре и перевел 100 тысяч на родину подруги.