Данные о сбитом в Сирии российском боевом самолете Су-25 подтверждают в Минобороны РФ. Пилот самолета погиб.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенного в субботу 3 февраля.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщили, что сирийские ракеты попали в ресторан и жилой дом.