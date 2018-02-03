Магнитное поле планеты, которое защищает население Земли от разрушительных солнечных ветров, ослабевает, что непременно вызовет сбои в работе энергосистем и резкие изменения климата.

Об этом сообщает Dailymail.

Магнитное поле появилось 4 миллиарда лет назад. За последние 200 лет магнитное поле Земли ослабело на 15%. Это может быть признаком либо смены полюсов, либо полного его исчезновения.

Физик из университета Колорадо Даниель Бейкер утверждает, что изменения магнитного поля сделают некоторые места нашей планеты слишком уязвимыми. А галактическое излучение, проникающее сквозь поврежденный радиацией озоновый слой, выведет из строя работу всех земных энергосистем и поменяет модели климата.

Южный и северный магнитные полюса меняются местами через каждые 200 млн или 300 млн лет. Свидетельства этих перемен обнаружены археологами в геологических слоях горных пород. Однако последняя инверсия полюсов состоялась 780 млн лет назад.

Если поле окончательно исчезнет, то Земля превратится в безжизненную планету. Однако для этого нужны миллионы лет. Сейчас все процессы в земном ядре происходят слишком быстро. Поэтому ученые предполагают, что они говорят о смене полюсов.

Но даже инверсия способна разрушительно повлиять на электросистемы, повысить радиационный фон, вызвать радикальные изменения климата.

Как сообщала "Страна", известный американский физик Стивен Хокинг пророчит Земле превращение в раскаленную шаровую молнию через 600 лет.

Также "Страна" сообщала, что человечество, по мнению Хокинга, погибнет на Земле к 2600 году