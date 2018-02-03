Президент США Дональд Трамп сообщил, что его рейтинги выросли, но американские СМИ не пишут об этом.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, исследовательская служба Rasmussen Reports зафиксировала, что президентский рейтинг одобрения подскочил до 49%.

"Этот показатель гораздо лучше того, который я получил, одержав победу на выборах, и выше, чем у определенных "священных коров", - написал Трамп в микроблоге, добавив, что его популярность растет и по результатам других опросов.

"Почему же тогда СМИ отказываются писать об этом?" - спрашивает он.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Согласно опубликованному опросу Rasmussen Reports, деятельность лидера США положительно оценили 49% принявших в участие в опросе.

Это самый высокий показатель с 7 марта 2017 года. В сообщении службы указывается, что популярность Трампа выросла после его ежегодного обращения к Конгрессу США в минувший вторник. Такой же процент респондентов деятельность президента не одобряет.

Как сообщала "Страна", Барак Обама немного опередил Трампа в рейтинге самых уважаемых в США людей.

Также "Страна" писала, что в ноябре прошлого года рейтинг Трампа упал ниже уровня поддержки всех предыдущих президентов США.