На северо-западе Аргентины в результате разлива реки Пилькомайо произошло мощное наводнение, более десяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщают "Известия".

Разрушительные потоки воды хлынули на городские улицы после продолжительных ливней.

Несколько крупных магистралей в стране разрушены. Вода на своем пути сносит не только автомобили, но и дома.

В регионе была объявлена эвакуация. Около 10 000 человек размещены во временных приютах.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео наводнения в Париже, где Сена вышла из берегов и затопила дороги. Из-за этого семь станций метро были временно закрыты.

Также "Страна" писала, что украинские спасатели предупредили об угрозе наводнения на западе Украины.