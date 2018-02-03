В воскресенье, 3 февраля, в Киеве произошел пожар в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 17:25 спасателям поступила заявка о возникновении пожара. На месте информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже. В 18:12 пожар был локализован. Уже в 18:19 он был ликвидирован.

Во время пожара из здания на безопасное расстояние вывели 17 детей, ни один человек не пострадал.

На месте происшествия работало 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания установит следствие.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся известный ресторан "Мама, я дома".

Как сообщала "Страна", утром 1 февраля, возле метро Лукьяновская в Киеве загорелся цветочный киоск.