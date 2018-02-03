Прокуратура Крыма проверяет причастность известного юриста и бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова

Об этом сообщил заместитель прокурора АР Крым Александр Удовиченко в эфире "Громадського радио".

По его словам, поводом для проверки послужили "пленки Глазьева", которые ранее были обнародованы во время заседания суда по делу о госизмене Януковича. В разговоре 1 марта 2014 года Глазьев якобы сообщает собеседнику, что Верховная Рада АРК принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

"Пленки — это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация относительно полуострова, лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, все это нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется путем следственных действий в том или другом уголовном производстве", - сказал Удовиченко.

Он добавил, что прокуратура проводит процессуальные действия, чтобы или подтвердить, или опровергнуть информацию.

Сам Андрей Портнов заявил, что не готовил никаких документов против своей страны и назвал эту информацию сигналом, который передал президент Петр Порошенко устами заместителя прокурора АРК.

"Президент Порошенко устами заместителя прокурора АРК передал мне сигнал, что они поверяют мою якобы причастность к подготовке документов против соглашения об ассоциации с ЕС во время оккупации полуострова.

Петр Алексеевич, этот дешёвый фейк закончится для Вас так же, как и все предыдущие. Вы не посылайте мне сигналы, я продолжу критиковать Вашу преступную деятельность и помогать тем, кого Вы из соображений жадности и мести преследуете.

Я никогда не готовил никаких документов против своей страны, ни с кем ничего похожего не обсуждал и не взаимодействовал. Я требую публичного разбирательства и обнародования доказательств распространённой Вами лжи", - написал он.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Напомним, что ранее в программе Hard с Влащенко Андрей Портнов рассказал об ошибках команды Виктора Януковича и о том, как их повторяет нынешняя власть.

После этого телеканал ZIK заявил о давлении и об угрозах со стороны "Народного фронта" после интервью с Портновым.