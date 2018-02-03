Наместник Десятинного монастыря УПЦ МП архимандрит Гедеон (Харон) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить храм, возле которого сегодня митинговали радикалы.

Об этом сообщили в Центре информации УПЦ МП.

"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания", - отметил архимандрит.

Наместник Десятинного монастыря УПЦ (МП) и сам долгое время служил в США.

Он отметил, что люди будут молиться о спасении церкви всю ночь. Некоторые готовы отстоять службу на территории храма, несмотря на мороз.

"Сейчас будет Всенощное бдение. Ночью будем читать Псалтырь. Люди замерзли, устали, холодно, ведь стоят с 10 утра. Есть пожилые люди, им тяжело. Но стоят, молятся. Акафист идет непрестанно. В храме у нас помещается до 200 человек. Остальные - на улице. Подъезжает духовенство и верующие из других епархий", - рассказал о ситуации отец Гедеон.

Как сообщала "Страна", в ночь на 15 января двое членов С14 попытались поджечь монастырь. После этого суд арестовал поджигателей на два месяца, а судье начали поступать угрозы.

На понедельник радикалы планируют новую акцию в поддержку поджигателей Десятинного храма. Они будут добиваться освобождения подозреваемых в поджоге храма.