В воскресенье, 4 февраля в Киеве пройдет митинг против Нацдружин, которые ранее прошли маршем по Крещатику.

Анонс мероприятия размещен в Facebook. Митинг запланирован в районе Контрактовой площади с 14:00 до 16:00.

"Нам не нужны контролирующие дружины или подобные им парамилитарные структуры, и мы считаем позорным то, что власть предоставляет им легитимность. Позорный марш по Крещатику - это подпевание авторитарным насильственным идеологиям. Улицы созданы для демократического движения, инициированного Майданом, а не для милитаристких маршей с нацистским душком. Мы требуем от властей отказаться от такого рода протофашистской тенденции", - говорится в описании мероприятия.

Участники акции собираются пройти символическим шествием по Подолу. Они соберутся у памятника Петру Сагайдачному в 14.00 и пройдут к Почтовой площади, где у Речного Вокзала состоится заключительная акция.

Фото: facebook.com

Напомним, что новую уличную армию, так называемую "Национальную дружину", 28 января – в день годовщины Холокоста – презентовала партия Национальный корпус, лидером которого является основатель "Азова", нардеп Андрей Билецкий.

Ранее "Страна" разбиралась, кто стоит за новыми дружинниками.

Также мы писали, как "Нацдружина" осуществила переворот в Черкассах и что это означает для всей Украины.