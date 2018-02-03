Иракские войска объявили о зачистке территории страны от остатков боевиков "Исламского государства" вместе с авиацией стран коалиции под руководством США.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На 3 февраля был объявлен старт масштабной военной операции. Она начнется в западной провинции Анбар вдоль границы с Саудовской Аравией.

В операции участвуют солдаты иракской армии, местные бойцы, авиация коалиции под руководством США.

Военные заявляют, что в первые часы операции были захвачены десятки взрывных устройств и транспортных средств, принадлежащих исламистам.

Напомним, что Исламское государство захватило значительную часть территории Ирака в 2014 году. Дальнейшая война с исламистами привела к тому, что 2,6 миллиона иракцев стали внутренне перемещенными лицами.

В декабря 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде объявил, что вся территория его страны является "полностью освобожденной" от ИГ. Однако в субботу, 3 февраля, премьер заявил, что в стране продолжают действовать отдельные подразделения террористов, "особенно в отдаленных пустынных районах".

Как сообщала "Страна", ранее в Ираке немку приговорили к смертной казни за сотрудничество с ИГИЛ.

Также напомним, что в Ираке прошел военный парад в честь победы над ИГИЛ.