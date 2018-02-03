В ответ на польский закон о "бандеризме" в Верховной Раде предлагают люстрировать владельцев "карт поляка".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от Радикальной партии Игорь Попов.

По его словам, Верховная Рада готовит проект резолюции "в ответ на провокационный польский закон".

Депутат написал, что кроме оценки решения Сейма и призывов ветировать этот закон нужен комплекс решений для предотвращения растущих претензий политической власти Польши, поскольку настоящей причиной недружественных действий является ревизия итогов войны и возможный пересмотр границ.

"В связи с этим необходимо провести учет выданных гражданам Украины "карт поляка" и рассмотреть вариант учета наличия таких карт при назначении на государственные должности, а также должности в спецслужбах, правоохранительных органах и ВСУ", – написал депутат.

Он добавил, что также необходимо защитить украинские архивы от доступа заинтересованных в фальсификации истории представителей Польши. При этом особое внимание обратить на защиту документов о праве собственности на землю и недвижимость на территориях Украины, которые ранее входили в состав Польши.

Фото: facebook.com/igor.popov.5283

"Карта поляка" – это документ, подтверждающий принадлежность гражданина одной из стран СНГ и Балтии к польскому народу. Владелец "карты поляка" имеет ряд прав негражданского характера в Польше. Например, легально работать на территории Польши без получения специального разрешения на работу, заниматься на территории Польши предпринимательской деятельностью на тех же основаниях, что и граждане Польши, бесплатно посещать все государственные музеи Польши и пр.

Напомним, что польский Сейм принял в пятницу закон об Институте национальной памяти. В нем запрещается обвинять Польшу в преступлениях против евреев и в пособничестве нацистской Германии.

А еще законом вводится уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, что уже вызвало настоящий переполох в Украине.

Ранее спикер Сената Польши выразил надежду, что Дуда подпишет закон о запрете "бандеризма".

Как сообщала "Страна", Петру Порошенко не понравился принятый Польшей закон о запрете "бандеризма".