Пока ведущие страны мира открывают биржи криптовалют, Украина становится государством, все менее комфортным для фанатов блокчейна.

На официальном уровне звучат прямые угрозы "фермерам", которые майнят биткоины. А на днях в Нацполиции заговорили о необходимости полного запрета их деятельности.

Еще раньше об этом прозрачно намекнули в СНБО, заявив о возможном финансировании терроризма с помощью криптовалют.

За словами Турчинова последовали дела. На днях СБУ задержала майнеров, которые, оказывается, финансировали терроризм на Донбассе – заработав биткоины, они переводили их в "бумагу" и якобы пересылали боевикам.

По такой статье украинских криптоспециалистов "кошмарят" впервые. И это может стать прецедентом, который позволит еще плотнее поставить под контроль украинскую индустрию криптовалют.

Правда, выглядит доказательная база следствия пока сыровато.

Накрыли 400 ферм одним махом

На этот раз застрельщиком борьбы против майнеров стал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он сообщил, что благодаря СБУ найдены фермы для майнинга криптовалют, которые перечисляли средства в так называемые "ЛДНР" для финансирования вооруженных формирований, закупки снаряжения, оружия и боеприпасов.

"Закончен ряд обысков в Киеве, Киевской области и в Черкассах, по результатам которых была прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют, часть средств с которых через электронные кошельки "Киви" и "Яндекс-деньги", которые официально запрещены на территории Украины, направлялась для финансирования незаконных вооруженных формирований", – заявил Матиос.

Фермы для майнинга криптовалют были обустроены в складских помещениях. По словам Матиоса, изъятая техника будет осмотрена и направлена на экспертизу. Приблизительную стоимость изъятого оборудования оценили в 4 млн долл.

"На одном из предприятий города Киева, в частности ПАО "Квазар", на нескольких площадках нескольких этажей было обнаружено и изъято более 400 "ферм" для майнинга криптовалют, более тысячи блоков питания, более 1000 видеокарт, около 1500 жестких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки, документы, в том числе подтверждающие перечисление средств на территорию РФ", – заявил Матиос.

Матиос добавил, что фермы были нелегально подключены к электроэнергии.

"В ходе обыска по месту фактического расположения "ферм", в том числе в Черкассах, установлена несанкционированная врезка в общую сеть электроэнергии, так называемые электронные счетчики, по результатам которого зафиксирована неоплата за использованную электроэнергию, которая составляет до 800 тыс. грн за месяц", – заявил Матиос.

Позже на заводе "Квазар", который упомянул Матиос, отвергли свою причастность к фермам – заявив, что просто сдают свои помещения в аренду.

А был ли терроризм?

Блогер Анатолий Шарий нашел серьезные нестыковки в версии Матиоса. Он проверил номер Яндекс-кошелька "ДНР", на который, по версии прокурора, майнеры перечисляли средства.

Этот кошелек нашелся на сайте-однодневке, где практически нет новостей. Но самое интересное – ресурс, пропагандирующий сепаратистов, оказался зарегистрирован на украинском хостинге, более того – в Киеве.

Шарий также нашел владельца этого хостинга Николая Жукова, который, по данным НАЗК, является украинским государственным чиновником, приписанным к одной из воинских частей. Отметим, что делом майнеров занимается именно военная прокуратура.

Журналист считает, что сепаратисты никогда бы не стали открывать сайт по сбору средств на "ополчение" в Киеве. И предположил, что этот ресурс контролируется украинскими силовиками.

По его мнению, фактор "финансирования терроризма" был намеренно введен в это дело, чтобы поставить под контроль огромную "империю майнинга", которая работала в нескольких городах Украины.

Скептицизм Шария в отношении мотивов силовиков разделяют и другие комментаторы.

"Предлагаю не останавливаться на достигнутом! Схему: "Крипту и оборудование нам, а все кто против – "сепары адназначна!" срочно углубить и расширить!

Все, у кого есть золотые слитки и бабло, бизнес и чреная икра – все "сепары", а орудие сепаратизма (бабло и ценности) сдать в пользу... "осіб, уповноважених на виконання функцій держави", – иронизирует блогер Михаил Чаплыга.

"В ОРДЛО майнить намного выгоднее"

Как объяснил "Стране" на условиях анонимности один из украинских специалистов по криптовалютам, версия силовиков, о том, что майнеры работали на сепаратистов, довольно удивительна.

Потому что "выращивать" биткоины выгоднее на неподконтрольных территориях – из-за более дешевой, чем в Украине, электроэнергии.

"Основное обвинение – что ребята майнили в интересах ОРДЛО. В ОРДЛО майнить намного выгоднее, потому что майнеры потребляют очень много электроэнергии", – заявил наш собеседник.

По его словам, также не выдерживают критики слова военной прокуратуры об отслеживании движения криптовалют – это попросту невозможно.

Специалист говорит, что майнерам, пожелай они финансировать сепаратистов, было бы необязательно рисковать и передавать туда живые деньги, обналичивая их в Украине. "Это просто абсурдно для таких целей. Как раз отправляли бы в криптовалюте (на Донбасс. – Прим. Ред.), и этого никогда бы никто не отследил", – уверен наш собеседник.

Кроме того, он удивлен еще одной логической несостыковкой:

"Они показывают распечатку на А4, в которой якобы платежка, на которой указана цель перевода – "Военная помощь боевикам. На покупку боеприпасов". Вот так вот взяли и сами написали".

Как "кошмарили" криптоспециалистов в Украине

Нынешний скандал с криптотеррористами оказался первым в 2018 году. И, судя по всему, не последним, ведь прошлый год оказался самым урожайным на предмет преследования специалистов по криптовалютам в Украине.

При этом украинские власть имущие сами являются биткоин-миллионерами, владея криптовалютой на десятки миллионов долларов. Тогда как "свободные художники" майнинга находятся под прессингом властей и криминала.

В декабре был похищен один из крупнейших в СНГ таких спецов – Павел Лернер, работавший по приглашению в Украине. Его выкрали средь бела дня на проспекте Бандеры в Киеве. Похитители заставили его перевести на свои кошельки биткоинов на 2 миллиона долларов, после чего его выбросили на трассе под Киевом.

Люди, похищавшие Лернера, представились сотрудниками СБУ.

В том же месяце дома и в офисе одессита Анатолия Каплана, который редактирует онлайн-журнал о криптовалютах, прошли обыски СБУ. По словам Каплана, оперативники перевели его биткоины на полмиллиона долларов на свои кошельки, заодно прихватив бутылку рома "Кракен".

В августе огромную криптовалютную ферму накрыли прямо в бассейне института Патона – специалисты арендовали там помещение.

Майнинг – это способ заработка, который никак не зависел от прихоти чиновников, контролирующих структур и правоохранителей. И последние, видимо, это "недоразумение" решили исправить. Как именно начали облагать данью криптовалютчиков – читайте в материале "Страны" "Новый стартап от СБУ". Силовики хотят обложить данью майнеров криптовалюты Bitcoin".