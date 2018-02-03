Протестующие торговцы-челночники разблокировали пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Там уже возобновлен пропуск автомобилей, сообщат полиция.

В 13:00 акция протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу закончилась.

"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими, устранялись на месте", – указано в сообщении патрульной полиции.

А вот возле пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенне" блокирование движения все еще продолжается.

Напомним, несколько дней назад протестующие уже блокировали пункт пропуска "Рава-Русская". Около 80 участников акции были недовольны работой таможни.

Также недавно дорогу на КПП "Шегини" перекрывали военные пенсионеры, требуя пересчитать им пенсии.