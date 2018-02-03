Папа Римский Франциск призвал верующих по всему миру молиться за то, чтобы положить конец коррупции. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Понтифик записал видеопослание, чтобы прокомментировать молитвенные прошения на февраль, которые он просит возносить всех верных.

"Что лежит в основе рабства, безработицы, пренебрежения общими благами и природой? Коррупция, смертоносный процесс, питающий культуру смерти. Ибо жажда власти и жажда обладания не имеет границ. С коррупцией невозможно справиться молчанием. Мы должны говорить о ней, обличать ее зло, мы должны понимать ее и проявить волю, чтобы милосердие возобладало над убогостью, а красота над ничтожеством. Помолимся вместе, - призывает в заключение Папа Франциск, - дабы те, кто обладает материальной, политической или духовной властью, не оказались во власти коррупции", - говорит Папа.

Видео: Vatican News - Italiano

Напомним, согласно опросу GFK, 71% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, 66% считают, что экономическая ситуация в Украине за год ухудшилась. Люди недовольны коррупцией, войной на Донбассе и инфляцией.

Ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) заявил, что Украине нужны новые правовые нормы для более жестких приговоров за коррупционные преступления, а дела высокого уровня должны расследоваться более активно.