В Харькове мужчина, угрожая ножом 11-летней школьнице, отобрал у нее мобильный телефон в подъезде жилого дома. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

Мать пострадавшей сообщила полиции, что ее дочь ограбил незнакомец. Также им рассказали приметы преступника.

Полицейские начали поисковые мероприятия и вскоре оперативники вышли на след злоумышленника.

Грабителем девочки оказался 30-летний житель Харькова.

В итоге правоохранители задержали злоумышленника и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По вышеуказанному факту открыто уголовное производство по статье о грабеже, которое предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Ранее полиция поймала двух подозреваемых в убийстве харьковского таксиста.

Также напомним, в Харькове задержали группу сутенеров, которые вывозили украинок за границу.