В Харькове мужчина с ножом ограбил в подъезде 11-летнюю девочку
В Харькове мужчина, угрожая ножом 11-летней школьнице, отобрал у нее мобильный телефон в подъезде жилого дома. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.
Мать пострадавшей сообщила полиции, что ее дочь ограбил незнакомец. Также им рассказали приметы преступника.
Полицейские начали поисковые мероприятия и вскоре оперативники вышли на след злоумышленника.
Грабителем девочки оказался 30-летний житель Харькова.
В итоге правоохранители задержали злоумышленника и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По вышеуказанному факту открыто уголовное производство по статье о грабеже, которое предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Ранее полиция поймала двух подозреваемых в убийстве харьковского таксиста.
Также напомним, в Харькове задержали группу сутенеров, которые вывозили украинок за границу.