Радикалы расходятся с места митинга у Десятинного монастыря в Киеве, куда собрались верующие УПЦ, чтобы не дать им захватить храм. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

Националисты уже свернули свои плакаты и унесли. Также ушло больше половины их людей.

Верующие УПЦ остаются на месте акции и продолжают молиться.

"Я пришел с целью поддержать братьев Десятинного монастыря. Считаю, что эти нападки на Православную Церковь – это не просто беда, это страшная беда", – заявил протоиерей Сергий Измогенов из храма на Пирговском кладбище.

Фото: uoj.org.ua

Отметим, что еще недавно ситуация у Десятинного храма накалялась. К радикалам присоединился "свободовец" Мирошниченко.

Но радикалы уже собирают на понедельник новую акцию в поддержку поджигателей Десятинного храма. Они будут добиваться освобождения подозреваемых в поджоге храма.