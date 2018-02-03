В Николаеве в ночь на 3 февраля произошло ДТП со стрельбой. Об этом сообщает 0512.com.ua.

Автомобили "КIА" и "BMW" Х5 двигались со стороны Одессы. При въезде в Николаев автомобиль "КIА" двигался по левой стороне, поравнявшись с BMW водитель "КIА" стал выполнять маневр, и не убедившийся в безопасности перестроения в правый ряд, совершил столкновение с BMW, который двигался в правом ряду.

После остановки, водитель "КIА"произвел четыре выстрела с травматического оружия, одним из которых ранил водителя BMW.

С места происшествия водителя BMW с ранениями доставили в БСМП.

В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что автомобиль "КIА"находится на Херсонской регистрации.

Фото: 0512.com.ua

Как сообщала "Страна", на одесской трассе фура Volvo переехала водителя, который менял колесо.

А в Нацполиции подсчитали, сколько украинцев гибнет в ДТП на дорогах страны - около 10 человек в день.