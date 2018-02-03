Молодая украинка, кандидат сельскохозяйственных наук Елена Дровняк из Николаевской области нашла свое призвание водителем-дальнобойщиком в Польше. Об этом пишет Intermarium.

Уже два года девушка успешно водит по Европе огромную фуру и получает от этого море удовольствия.

"Наконец я нашла себя, почувствовала кайф от этой жизни. Получаю невероятный адреналин от преодоленных тысячи километров в день. Моя работа приносят мне положительные эмоции и, конечно же, хороший заработок", - рассказала Елена.

К работе ее мечты девушку привела ситуация в Украине, где она не нашла своего призвания.

Тогда Елена узнала, что можно получить Карту поляка, поскольку ее отец родился в Польше. Работу и жилье она искала уже на месте.

"Подготовила резюме, попросила знакомых перевести на польский. Прежде всего пришла в университет в городе Пила. Но преподавателей моей специальности у них вообще нет. Пришлось устроиться в фирму, шить матрасы", - рассказывает девушка.

Параллельно она получила права на управление грузовыми машинами и стать дальнобойщиком. Таким образом решила создать себе возможность увидеть мир.

Сегодня Елена перевозит в морозильных камерах мясо. Кроме этого, упакованное молоко, сыр, картофель, соки. Продукты доставляет в разные страны. О своем выборе через два года работы за рулем огромного Mercedes-Benz Actros ни разу не пожалела.

"Побывала в Нидерландах, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Венгрии, Люксембурге, Испании. Встречаю новых людей. Работаю в коллективе, где большинство - мужчины. С ними мне ладить легче, чем с женщинами. Отработав месяц, я отдыхаю две недели. За это время могу навестить свою маму в Украине", - рассказывает девушка.

Планирует также получить права на управление автобусом.

Фото: intermarium.com.ua

Напомним, ранее стала громкой история, что учитель года-2016, которую награждал Порошенко, уехала на заработки - ухаживать за дедушкой в Лондоне.

Также стало известно, что полмиллиона украинцев уехали на заработки в Россию в 2017 году.