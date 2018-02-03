В итальянском городе Мачерата полиция задержала мужчину, который из машины открыл огонь по темнокожим мигрантам. Об этом сообщает Ansa.

Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям на площади Виктории перед военным мемориалом.

Увидев полицейских мужчина выбежал из машины по направлению к памятнику, где и был задержан. До того, как его схватили карабинеры, он успел взобраться на памятник и "кинуть зигу".

Фото: ansa.it

По предварительным данным, задержанному 28 лет, его имя Лука Трайни. В машине обнаружили пистолет и камуфляжную одежду.

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