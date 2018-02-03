Место завтрашнего митинга Саакашвили заставили сине-желтыми конструкциями. Фото
В Киеве весь Майдан независимости сегодня заставили непонятными металлическими конструкциями желто-синих цветов национального флага.
Сторонники Михаила Саакашвили отмечают, что в этом месте они на завтра собирают митинг против Петра Порошенко, и власти хотят таким образом усложнить для них задачу. В частности Давид Сакварелидзе пишет в Facebook, что это "нам подарок от Порошенко на завтра".
"Эпоха елок Януковича продолжается. Причем цинично использует и оскорбляет Украинский флаг", - отметил соратник Михо.
Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze
Видео: facebook.com/sergij.rudenko1
Ранее Саакашвили заявил, что его воскресный митинг попытаются сорвать акцией "евробляхеров".
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