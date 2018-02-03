В Киеве весь Майдан независимости сегодня заставили непонятными металлическими конструкциями желто-синих цветов национального флага.

Сторонники Михаила Саакашвили отмечают, что в этом месте они на завтра собирают митинг против Петра Порошенко, и власти хотят таким образом усложнить для них задачу. В частности Давид Сакварелидзе пишет в Facebook, что это "нам подарок от Порошенко на завтра".

"Эпоха елок Януковича продолжается. Причем цинично использует и оскорбляет Украинский флаг", - отметил соратник Михо.

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

Видео: facebook.com/sergij.rudenko1

Ранее Саакашвили заявил, что его воскресный митинг попытаются сорвать акцией "евробляхеров".

"Страна" разбиралась, что означает для украинской политики новая акция Саакашвили.