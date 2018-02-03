У Десятинного монастыря в Киеве продолжает проходить две акции - радикалов С14 и прочих организаций и молебен верующих против захвата храма.

К радикалам присоединился бывший нардеп-"свободовец" Игорь Мирошниченко, а сейчас в сети появились и его фотографии. На снимках он общается с митингующими. Также по фото видно, что по периметру стоит много правоохранителей.

"Союз православных журналистов" сообщает, что между верующим УПЦ и радикалами опять возник конфликт. "Активист" начал размахивать перед людьми каким-то свертком, вмешалась полиция. Людей разняли, а мужчину отвели от скопления людей.

Со стороны радикалов в адрес верующих продолжают нестись оскорбления, в частности "сука православная".

Прихожане говорят, что будут стоять и молиться до ухода последнего активиста – чтобы не допустить провокаций.

В УПЦ говорят, что сейчас на месте около 1 500 верующих, а защитников поджигателей храма изначально было меньше, но сейчас численность примерно сравнялась.

Радикалы оскорбляют отдельных верующих, которые отходят от основной группы молящихся, выкрикивают националистические речевки, коверкают богослужебные песнопения, кричат "Геть з України!" и называют прихожан УПЦ "москальскими гнидами".

Фото: facebook.com/dkozionov

Ранее "Страна" рассказывала все подробности противостояния вокруг Десятинного монастыря в Киеве.

Напомним, что Генпрокуратура просит депутатов взять на поруки поджигателей храма на Десятинной.