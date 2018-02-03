Венецианским гондольерам пришлось на время остаться без работы. Уровень воды в маленьких каналах Венеции упал и плавать по ним стало невозможно. Об этом сообщает InMeteo.

Уровень воды опустился на 60 см ниже нормы. Обмеление каналов связано с низкими приливами и отсутствием дождей.

Туристы, приехавшие в город и желающие прокатиться на гондолах, разочарованы.

Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее не достаточно для того, чтобы наполнить каналы.

Фото: inmeteo.net

Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели, ввиду чего ситуация с отсутствием транспорта сохранится на протяжении нескольких дней.

Как сообщала "Страна", 3-4 февраля на реках бассейна Припяти и на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды.

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