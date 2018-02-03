В итальянском городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля по прохожим, в результате чего ранено по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает BBC.

По другим данным, пострадавших уже шестеро. Официальных данных пока нет.

Также сообщается об одном задержанном подозреваемом.

О выстрелах сообщили из разных частей города.

Стрельбу вели из черного автомобиля Alfa Romeo 147, в котором находились два человека.

Канцелярия городского головы просит люде не выходить из помещений.

Издание отмечает, что стрельба произошла в районах, связанных с расследованием убийства 18-летней девушки, чье тело было найдено в среду 31 января. По этому делу был задержан мигрант из Нигерии.

По неофициальной информации, все жертвы стрельбы были иностранцами. Более того - темнокожими мигрантами.

Местные жители находят в этом связь.

Ранее во Флориде по группе подростков у школьного парка открыли стрельбу, ранены трое.

Также в Москве мужчина устроил стрельбу в самом центре российской столицы.