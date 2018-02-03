В Италии неизвестные отстреливали темнокожих мигрантов из окна машины
В итальянском городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля по прохожим, в результате чего ранено по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает BBC.
По другим данным, пострадавших уже шестеро. Официальных данных пока нет.
Также сообщается об одном задержанном подозреваемом.
О выстрелах сообщили из разных частей города.
Стрельбу вели из черного автомобиля Alfa Romeo 147, в котором находились два человека.
Канцелярия городского головы просит люде не выходить из помещений.
Издание отмечает, что стрельба произошла в районах, связанных с расследованием убийства 18-летней девушки, чье тело было найдено в среду 31 января. По этому делу был задержан мигрант из Нигерии.
По неофициальной информации, все жертвы стрельбы были иностранцами. Более того - темнокожими мигрантами.
Местные жители находят в этом связь.
Ранее во Флориде по группе подростков у школьного парка открыли стрельбу, ранены трое.
Также в Москве мужчина устроил стрельбу в самом центре российской столицы.