Радикалы С14 на сегодняшней акции у Десятинной церкви в Киеве анонсировали новую акцию в поддержку поджигателей храма. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

Акция состоится 5 февраля в 10:00 у здания Апелляционного суда Киева на Соломенской, 2. В это время там будут слушать дело поджигателей.

Националисты раздают листовки с призывом прийти на акцию и поддержать "побратимов".

Тем временем на самой акции возле Десятинного монастыря продолжаются мелкие попытки спровоцировать конфликт с верующими.

Полиция по-прежнему остается на своих местах, немного поодаль от участвующих в молебне и защитников "архитекторов".

Также появился известный экс-нардеп от "Свободы" Игорь Мирошниченко.

Напомним, что Генпрокуратура просит депутатов взять на поруки поджигателей храма на Десятинной.

Сегодня сотни людей пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов.