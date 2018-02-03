Генеральная прокуратура будет настаивать на смягчении меры пресечения поджигателям Десятинного монастыря Александру Горбаню и Алексею Шемотюку, которых суд оставил под стражей на 2 месяца.

Об этом на Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Прокуратура города Киева будет в апелляции отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", - написала она.

Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко уже имел встречу с депутатами, которые готовы взять на поруки подозреваемых.

Также пресс-секретарь Луценко добавила, что в понедельник будут поданы требования в виде иска о защите интересов территориальной общины от незаконной застройки в виде часовни УПЦ МП.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Напомним, Александр Горбань и Алексей Шемотюк пытались поджечь часовню в ночь на 25 января. Их задержали правоохранители. Мужчин арестовали на 2 месяца с правом залога в 2,2 миллиона гривен.

На следующий день радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви в Киеве и начали срезать "болгаркой" конструкции часовни на ее территории.

А сегодня под Десятинным монастырем националисты устроили митинг с требованием освободить поджигателей храма. С14 провоцируют на конфликты верующих, которые сотнями пришли защищать Десятинный монастырь от захвата.