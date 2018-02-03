В Херсоне суд арестовал на месяц бывшего "замминистра спорта" аннексированного Крыма, задержанного накануне на административной границе. Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

Мужчину обвиняют в государственной измене.

"Только что Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене", - написал зампрокурора.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100021801618750

Напомним, что задержан мужчина был в пятницу на границе с Крымом при попытке въехать в Украину за биометрикой.

СБУ установила, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд оставил под стражей крымского экс-министра здравоохранения.

Также напомним, что Дещица уже объяснил, почему в 2014 году не стали воевать за Крым. Чтобы избрать Порошенко и парламент.