В Киеве задержали парня, который ранним утром сообщил о минировании супермаркета на улице Маршала Конева. Об этом сообщает полиция.

Сегодня в 4 часа утра копам поступило сообщение от мужчины о том, что он оставил мобильный телефон со взрывчаткой в помещении супермаркета.

Силовики при осмотре помещения заметили подозрительного пьяного мужчину, которым оказался 22-летний уроженец Донецкой области.

Во время разговора правоохранители выяснили, что он позвонил в полицию с ложной информацией. По показаниям алкотестера, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,34 промилле.

Во время тщательного осмотра помещения правоохранители обнаружили мобильный телефон, который злоумышленник оставил на полке магазина.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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