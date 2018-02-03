Михаил Саакашвили опасается, что на его воскресном митинге будут провокации из-за якобы альтернативного митинга, проплаченного Банковой. Об этом он написал в Facebook.

Он говорит об акции "Авто Евро Сила", которая тоже состоится 4 февраля - на Крещатике.

"В последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным маршем за отставку Порошенко. У меня есть точная информация, что глава "Авто Евро Силы" получил деньги от администрации президента, для того чтобы помешать нашему маршу, одновременно администрация выставила железные конструкции на Крещатике, чтобы мы не смогли поставить сцену", - заявляет Саакашвили.

Он предлагает участникам второго митинга не конфликтовать.

"Во избежание каких-либо провокаций, которые могут быть инспирированы властью в отношении нашего мирного митинга за отставку Порошенко, подаю свою руку всем гражданам Украины, которые также страдают от беспредела и вынуждены находить разные лазейки для удовлетворения элементарных потребностей в передвижении на автомобиле, и предлагаю объединить наши усилия для совместной борьбы", - написал Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее "Страна" разбиралась, что означает для украинской политики новая акция Саакашвили.

Напомним, что не неделе состоялся митинг сторонников Саакашвили "Чемодан-вокзал-Мальдивы".