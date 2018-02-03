В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга "Вести" на Спортивной площади, 1 в БЦ "Гулливер" в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.

Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.

Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра "Гулливер" объяснили, что сегодня – выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.

В настоящий момент, АРМА рассматривает вариант вызвать полицию, чтобы ломать двери.

Силовики отказывались общаться с журналистами, лишь только в комментарии каналу Newsone представители АРМА пообещали не совершать "противоправных действий", но пригрозили обо всем доложить прокурору.

После неудачных попыток проникнуть в офис, силовики ушли.

"Представители АРМА решили оставить журналистов "Вестей" в покое, НО! Только до понедельника. В начале новой недели нам пообещали новый визит", - сообщили журналисты "Вестей".

Ранее холдинг заявлял о подготовке очередного силового захвата. Сообщалось, что Главная военная прокуратура ГПУ просит предоставить не менее 50 бойцов подразделений полиции, охраны гражданского порядка для осуществления операции на территории бизнес-центра "Гулливер", где находятся редакции ежедневной газеты "Вести" и сайта vesti-ukr.com, радиостанции Радио Вести и бизнес-ресурса ubr.ua.

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