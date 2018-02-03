В субботу, 3 февраля, в Киеве началось "стояние" у Десятинного монастыря. Активисты С 14 вчера анонсировали здесь акцию протеста. Поэтому храм заранее окружили верующие. Их оказалось гораздо больше, чем националистов, которых сначала пришло около ста человек.

Конфликт вокруг Десятинного храма УПЦ МП - еще один в череде атак на эту конфессию за последнее время. Но он первый, когда православные оказали организованное сопротивление праворадикалам, не позволив им даже войти в помещение своего храма.

Видео событий у Десятинного монастыря

Травля церковников началась с конфликта в Запорожье, когда священник отказался отпеть некрещеного в УПЦ МП ребенка.

От последовавшей за этим блокады Киево-Печерской лавры и погрома в офисе "Союза православных журналистов", радикалы на днях совершили попытку поджога Десятинного монастыря, который, по их мнению, построен в центре Киева незаконно.

А сегодня они пришли под храм, чтобы в очередной раз штурмовать его - однако натолкнулись на толпу прихожан. Вместе с С 14 на Пейзажную аллею явились "Правый сектор" и "Свобода".

"Страна" разбиралась, как шло противостояние между верующими и националистами.

"Свободу архитекторам!"

Сегодняшняя акция С 14 имеет целью освободить двух поджигателей Десятинного монастыря, которых после инцидента арестовал суд.

Судье уже начали поступать угрозы националистов, а теперь они пришли "разбираться" с незаконно построенной, по их мнению, церковью.

Они держат в руках плакаты "Свободу архитекторам" - такую неожиданную кличку дали поджигателям их сторонники. По всей видимости, действия по демонтажу здания храма здесь относят к отрасли архитектуры.

Фото С 14

По данным очевидцев, радикалы постоянно вступают в словесные перепалки с верующими, который выстроились вокруг своего храма живой стеной.

Параллельно идет безостановочный православный молебен, который националисты пытаются заглушить речевками, криками "Христос воскрес!" и "Россия - смерть Украины". Периодически включают гимн и подпевают ему.

Фото С 14

На пригорке недалеко от храма С 14 развернули баннер с фотографией Владимира Путина.

Кроме них присутствует на акции и "Правый сектор". Держат в руках плакат с призывами убийств: "Хлопців на волю, москалів на тополю".

Фото - Правый сектор

На месте дежурят наряды полиции и несколько автобусов Нацгвардии. Они не вмешиваются в происходящее - да, собственно, конфликтов пока и нет.

Есть только призывы, разжигающие национальную и межконфессиональную рознь, что прямо запрещено законом, однако правоохранители на подобные мелочи не реагируют.

Свободовец Игорь Мирошниченко тоже на акции. Фото - Дмитрий Козионов

"Ваша церква - жидівська", - обвиняют националисты верующих УПЦ. "Москаляку на гілляку!", - также перефразировали националисты известный лозунг. И еще один образчик лексикона ультраправых - "москальские гниды".

Живая православная стена

На глаз православных больше. Они пришли на молебен в Десятинный храм за несколько часов до появления С 14 и других радикалов - и плотно контролируют территорию храма и вокруг него, не подпуская националистов близко.

Православный молебен по громкоговорителю идет не переставая, и стратегически перекричать его у радикалов пока не получается.

Фото УПЦ

Клич о сборе защитников Десятинного монастыря в православной церкви бросили еще вчера.

При этом нет сомнений, что верующих могло быть еще больше - уличные акции УПЦ МП обычно отличает многочисленность. По всей видимости, присутствие полиции и внутренних войск гарантирует минимальный порядок во время акции.

Фото "Союза православных журналистов"

Тем временем националисты анонсировали новую акцию в поддержку "архитекторов" - 5 февраля в 10:00 на Соломенской, 2, у здания Апелляционного суда Киева, где будут слушать дело поджигателей. Они раздают листовки с призывом явиться на очередной митинг.

Одну из таких листовок держит телеведущий Юрий Макаров.

Ситуацию под монастырем уже комментируют в социальных сетях.

"Возле Десятинного монастыря сегодня собрались тысячи прихожан. Бесы бессильны", - пишет политолог Михаил Павлив.

"На месте Десятиной церкви прямо сейчас противостояние язычников и христиан", - комментирует шоумен Владимир Петров.

"Очередная клоунада на тему религии. Подконтрольная СБУ радикальная организация С-14 имитирует желание уничтожить временный храм УПЦ МП возле руин Десятинной церкви. Верующие защищают. И все это перед телекамерами.

Спецоперация Банковой "Забудем про Мальдивы и Давос" продолжается", - считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Представитель УПЦ Николай Данилевич рисует картину серьезного "наката" радикалов на церковь за последнее время.

"Что происходит в стране?

Только за последнюю неделю:

1. Нападение на Десятинный монастырь,

2. снятия радикалами с С14 поклонного креста в Киеве вчера,

3. сегодняшняя акция снова у Десятинки,

4. и ко всему еще и поджог храма во Львове.

Да, именно поджог, а не внутренний пожар и или проблемы с проводкой, как об этом сообщают в СМИ.

Как мне сообщили из Львова: в храме выбито окно, через которое было выброшено зажигательную смесь.

И я вам скажу, что происходит.

Кто-то очень хочет расшатать ситуацию в стране и использует для этого религиозный фактор.

Инструмент - радикалы и националисты.

Объект атаки - УПЦ ее храмами и людьми.

Конечный адресат - стабильность в стране и власть.

Все очень цинично. Бизнес, ничего личного.

Что делать нам? Защищать Церковь, но и не вестись на провокации".