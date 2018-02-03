В Киеве радикалы С14 провоцируют на конфликты верующих, которые сотнями пришли защищать Десятинный монастырь от захвата. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

Националисты заявили, что поджигатели храма таким образом "высказали свою социальную позицию", а в ответ нарвались на "силу" со стороны власти.

Сейчас радикалов становится все больше, они выкрикивают националистические речевки, вступают в перепалки с верующими.

"Спорящих разнимают сами прихожане. Полиция, которой становится все больше, ни во что не вмешивается", - сообщает издание в онлайн-репортаже.

Прихожане предлагают радикалам помолиться вместе, однако те отказываются.

Сейчас на место прибыли представители Красного креста.

На пригорке защитники поджигателей развернули баннер с портретом Владимира Путина на фоне Кремля и выкрикивают то националистические речевки, то "Христос воскрес!", то "Россия – смерть Украины".

Также они включают гимн Украины и другую музыку, пытаясь заглушить православную службу. Молебен продолжается.

Напомним, что верующие вышли на свою акцию из-за информации, что радикалы из С14 собираются штурмовать часовню Десятинного монастыря.

25 января они уже пытались снести часовню Десятинного монастыря в Киеве. Кроме С14 тогда в акции приняли участие радикалы из организаций "Традиции и порядок" и "Сокол" (молодежное крыло "Свободы").