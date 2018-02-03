В субботу в Киеве сотни верующих УПЦ пришли к Десятинному монастырю, чтобы защитить храм УПЦ от возможного захвата радикалами. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Акцию радикалы из С14 анонсировали на 12:00 3 февраля. Речь шла о якобы митинге в защиту архитекторов, которые попытались поджечь храм и сейчас находятся под стражей.

Фото: facebook.com/church.information.center

Конфликт вокруг храма развернулся 25 января. Ночью двое киевлян - Алексей Шемотюк и Александр Горбань - попытались ночью поджечь храм по улице Владимирской. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки с зажигательной смесью. Все это изъяли и направили на экспертное исследование.

Правоохранители оперативно установили лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

По словам задержанных, таким образом они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой "агенты враждебного государства".

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых на 2 месяца с альтернативой залога в размере 2,2 млн гривен.

А 25 января около десятка представителей радикальных организаций пришли к Десятинной церкви УПЦ МП в Киеве и начали срезать "болгаркой" конструкции часовни на ее территории.

В тот же день националисты из С14 ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов", которая расположена недалеко от Мариинского парка в Киеве.